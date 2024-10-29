Enver Karakaya: Tutuştular babam, bu sefer herkes suçlu çıktı

İsias Otel davasında, otelin yıkılmasına ilişkin bilirkişi raporunda tüm sanıkların kusurlu bulunmasının ardından Şampiyon Meleklerden Selin Karakaya’nın babası Enver Karakaya açıklama yaptı.

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29/10/2024

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Enver Karakaya: Tutuştular babam, bu sefer herkes suçlu çıktı

İsias Otel davasında, otelin yıkılmasına ilişkin bilirkişi raporunda tüm sanıkların kusurlu bulunmasının ardından Şampiyon Meleklerden Selin Karakaya’nın babası Enver Karakaya açıklama yaptı.

Karakaya, sosyal medya paylaşımında, “Tutuştular babam, kendi talep ettikleri raporda bu sefer herkes suçlu çıktı. Sabaha kadar bağırsalar da boşuna, kimi kurtaracaklarını şaşıracaklar artık” dedi.

Enver Karakaya, “Biz de seninle ‘gıcık bakışımızı’ yaparak izleyeceğiz o zavallıca çırpınışlarını…” ifadelerini kullandı.

29/10/2024 15:18
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TAGS: Enver Karakaya
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