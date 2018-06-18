Enver Saraç, Slovakya’da 2’incilik kürsüsünde

Kendi olanakları ve ailesinin desteği ile 2018 IFBB World Children Fitness Yarışması’na katılan Enver Saraç ikinci oldu.

Slovakya’da yapılan Çocuk Fittnes Yarışması’nda mücadele eden ülkemiz sporcusu Enver Saraç, gümüş madalya kazandı.

Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından istenmeyen ve kendi olanakları ve ailesinin desteği ile dünyadaki yarışmalara katılan Enver Saraç’ın, geçtiğimiz hafta sonu Slovakya’da yapılan 2018 IFBB World Children Fitness Yarışması’nda ikinci olması büyük sevinç yarattı.

Yaşanan sorunlar nedeniyle lisansı Türkiye Çukurova Üniversitesi Spor Kulübü'nde olan Türkiye adına yarışan Enver Saraç çalışmalarını Yakın Doğu Spor Kulesi’nde yapıyor. Antrenörü Inna Özdemir ve Sergen Özbay ise Enver’in başarısından memnun olduklarını belirttiler