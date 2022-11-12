EOKA-B’nin öldürdüğü iki Rum’un kalıntıları bugün defnediliyor

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12/11/2022

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EOKA-B’nin öldürdüğü iki Rum’un kalıntıları bugün defnediliyor

EOKA-B tedhiş örgütü tarafından 16 Temmuz 1974 tarihinde öldürülen ve Limasol’daki “Agios Nikolaos” mezarlığında gömülü bulunan dört Kıbrıslı Rum’dan Haralambos Hristofis ve Anastasios Hristofis isimli Rum kardeşlerin kalıntılarının, bugün doğdukları yer olan Fikardu köyüne taşınarak, defnedileceği haber verildi.

Hristofis kardeşlerin 16 Temmuz 1974 tarihinde Hristakis Kombos ve Pandelakis Haralambus’la birlikte EOKA-B tarafından “Agios Tihonas”ta öldürüldüklerini ve gömülü oldukları yerin 20 gün sonra bulunduğunu yazan Haravgi gazetesi, dört Kıbrıslı Rum’un daha sonra Limasol’daki “Agios Nikolaos” mezarlığına defnedildiğini anımsattı.

Söz konusu kişilerin ailelerinin talebi üzerine, kısa süre önce mezarların açıldığını ve kalıntılara kimlik tespiti yapıldığını kaydeden gazete, geçtiğimiz Pazar günü Pandelakis Haralambus’un defnedildiğini, bugün ise Hristofis kardeşlerinin Fikardu köyünde defnedileceğini ekledi.

12/11/2022 14:39
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TAGS: EOKA-B, haber, kalıntı
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