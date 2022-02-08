EÖP: Başlıca sorunumuz enerji

Ekonomik Örgütler Platformu yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekonomik Örgütler Platformu olarak, yeni bakanlar kurulu oluşumu için gerekli görevlendirmenin yapılmasıyla birlikte hükümet kurma çalışmalarının hızlanması ve en erken zamanda sonuçlanması başlıca arzumuzdur.

Bu arada son zamanlarda elektrik, gaz ve akaryakıt temini alanında yaşadıklarımız, başlıca sorunlarımızdan birinin enerji olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.

Enerji olmadan ekonomik faaliyet yapamaz, eğitimi sürdüremez, sağlık servislerini çalıştıramayız. Karşımızda duran öncelikli görev, gerekli enerji yatırımların yapılması ve tedarik sistemlerinin oluşturulmasıdır.

Enerji alanındaki yeniliklerin takip edilmesi, gerekli kararların alınması ve yatırımların planlanması için ENERJİ ÜST KURULU oluşturulması kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur. Sayın Sucuoğlu’nun yeni kabineyi oluştururken bu gerekliliği mutlaka dikkate almasının, bu kurulun oluşumuna öncelik verilirken enerji ile ilgili bütün kurum ve kuruluşların Başbakanlık çatısı altında toplanmasının enerji alanındaki sorunların aşılmasını kolaylaştıracağı açıktır.

Bu alanda sağlanacak başarılar, diğer tüm alanlardaki faaliyetlerimize etkinlik kazandırarak verimliliği artıracaktır. Böyle bir durumda, Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyon bakanlığı haline gelerek ekonomik projelerin üretilmesine ve bütünlüklü olarak uygulanmasına yoğunlaşabileceğini düşünmekteyiz.

Ekonomik faaliyetlerin yürütücüsü iş insanlarının başlıca örgütleri olarak bu görüşümüzün dikkate alınması en güncel beklentimizdir.

Kamuoyuna ve ilgililere saygı ile duyurulur."

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08/02/2022 15:17