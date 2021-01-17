EÖP: Kurallara uymak her vatandaşın ve işletmenin görevidir

Ekonomik Örgütler Platformu, Bakanlar Kurulu’nun “kısmi kapanma” kararını değerlendirdi. Ekonomik Örgütler Platformu’ndan yapılan açıklamada herkesin kurallara uyması gerektiğine vurgu yapıldı.

Sektörlerin ayakta kalması için kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak ilerleyeceklerinin altı çizilen açıklamada, “Bu mücadeleyi işbirliği ve ülke sevgisi içerisinde birlikte kazanacağız” ifadeleri kullanıldı.

Ekonomik Örgütler Platformu’nun açıklaması şöyle:

Bakanlar Kurulu, Sağlık Üst Kurulu ile istişare içerisinde yeni kararlarını açıkladı.

İş dünyasını ve özel sektör emekçilerini ilgilendiren karar, gece saat 22 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma yasağının yeniden getirilmiş olmasıdır.

Bu kararla birlikte işletmelerin ve vatandaşların sorumlulukları daha da artmıştır. Kurallara uymak ve uygulamak, devletin denetimine gerek kalmaksızın her vatandaşın ve işletmenin öncelikli görevidir.

Ülkede vaka seyrinin farkındayız. Sürecin başından bu yana sağlık ve ekonominin aynı paralelde kararlarla yönetilmesi gerektiğini savunduk. Aynı noktadayız.

Sağlık sistemini zora sokmadan, özel sektörün üretime devam etmesi ancak ve ancak vaka sayılarının kontrol altında tutulması ile olur.

Bunun için işletmelerimize ciddi sorumluluklar düşüyor.

Kuralları sonuna kadar uygulamak, bulaşı azaltmak, birbirimizi korumak daha da önem kazanmıştır.

Tam kapanma olmaması ve sektörlerin ayakta kalması için şimdi kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak ilerleyeceğiz.

İşletmeler de çalışanlar da bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da kurallara sonuna kadar sahip çıkacaktır.

Bu mücadeleyi işbirliği ve ülke sevgisi içerisinde birlikte kazanacağız.

EKONOMİK ÖRGÜTLER PLATFORMU

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Kıbrıs Türk Sanayi Odası

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği

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17/01/2021 11:38