EOS, kandaki bir akyuvar türü olan Eozinofil değerini ölçer. Bir lökosit türü olan Eozinofil, vücutta önemli vazifeleri vardır. Ve EOS normal değerleri üzerinde Eozinofil tespit edildiğinde bazı hastalıkların belirtisi olarak kabul edilir. Daha doğrusu EOS yüksekliği veya düşüklüğü, Eozinofil miktarının normal değerler dışına çıkmasının sağlayan hastalıkların olduğunu gösterir. Peki EOS nedir, normal değeri nedir? EOS düşüklüğü veya yüsekliği ne anlama gelir? Belirtileri nelerdir?

EOS dediğimiz ve tam kan sayımı sırasında ortaya çıkan bu değer, kandaki bir lökosit türü olan Eozinofil oranını gösterir. EO olarak da adlandırılan Eozinofil oranı ise EOS normal değerinde yüksek mi düşük olduğu anlaşılır. Ki bu durumda bazı hastalıklar veya baz nedenlere bağlı olarak EOS değeri yükseldiği veya düştüğü anlaşılır. Başlıca EOS nedir, neden yapılır, normal değerleri nedir, Eozinofil oranının düşüklüğü veya yüksekliği ne anlama gelir konularını makalemizde ayrıntıları ile inceledik. Son olarak ise normal değerine dönmesi için neler yapılmalı maddeler halinde sıraladık.

EOS ile kastedilen Eozinofil olduğu için bu önemli beyaz kan hücreleri üzerinde duracağız. Bir lökosit türü olan bu hücreler, sahip oldukları granüllerin eozin adlı bir asidik boyayı tutması nedeniyle Eozinofil adını almıştır. Tüm lökositlerin yüzde 2,3'ünü oluşturan Eozinofiller, ortalama 10-12 μm (mikrometre: metrenin milyonda biri) büyüklüğündedir. Eozinofillerin başlıca görevi ise parazitler tarafından oluşturulan enfeksiyonlarla savaşmaktır. Eozinofili hastalığı ise EOS değerinin normalden yüksek olması durumudur.