Epilepsi (Sara) Nedir? Epilepsi Tedavisi ve Nedenleri Nelerdir?

Epilepsi (Sara) Nedir?

Epilepsi tekrarlayan nöbetler şeklinde görülen bir nörolojik hastalıktır. Bu nöbetler bazen uzun, bazen de kısa süreli olabilmektedir. Nöbetler nedeniyle beyindeki elektriksel aktivite patlamaları meydana gelmektedir. Uzmanlar henüz epilepsinin nedenini bulamamıştır.

Epilepsinin ana belirtileri tekrarlayan nöbetlerdir. Kas kontrolü, hareket, konuşma, görme ve bilinç gibi konvülziyon sorunlarına yol açabilmektedir. Bazen ise kişide soluk ve bilinç kaybı da görülebilmektedir.

Epilepsi başlangıcı genellikle erken çocukluk döneminde ya da 60 yaş sonrasında olmaktadır. Ancak herhangi bir yaşta da ortaya çıkabilir.

Epilepsi (Sara) Nedenleri

Beyin zarlarında iltihap oluşması, menenjit, beyinde meydana gelen tümörler, Gebelikte ortaya çıkan, bebeğin gelişmesini önleyen bazı hastalıklar, annenin sigara, alkol, madde kullanması, Trafik kazası sonucu beyin zedelenmesi, travma geçirme, Ateşli havale geçirme, epilepsinin nedenleri arasında yer almaktadır

Epilepsi Nedenleri

Genetik etkenler

Kafa travması

Felç ve diğer damar hastalıkları

Beyin tümörleri

Beyin enfeksiyonları

Kurşun zehirlenmesi

Prenatal beyin gelişimi problemleri

Alzheimer hastalığı

Epileptik nöbetler korkutucu olabilir, ancak akıl hastalığı ve zihinsel açıdan bir engele neden olmaz. Bunun yanı sıra epilepsi hastası olan herkeste bu nöbetler vardır.

Genel olarak 24 saat içerisinde en az iki ya da daha fazla epilepsi nöbeti görülüyorsa teşhis gereklidir.

Her şeye rağmen epilepsi nöbetleri yaşam tarzında bazı değişiklikler ve evde hazırlanabilen ilaçlarla kontrol edilebilir.

Epilepsi Tedavisi

Epilepsi tedavi edilebilir bir hastalıktır; ancak uzun süreli tedavi ve izlem gerektirebilir. Epilepsi hastası olan kişiler arasında yüzde yüz tedavi edilebilen bir grup hasta vardır.

Ancak epilepsi hastalığının nedenleri çok farklı olduğu için tamamen tedavi edilebilen hasta grubu için genel bir oran vermek doğru değildir.

Epilepsinin nedeninin ne olduğu, tedavi başarısını belirleyen en önemli faktördür. Hastalığın doğası gereği kötü seyirli ve tedavi başarısının çok düşük olduğu bir grup hasta da vardır ki bunlar kabaca % 25-30’luk bir grubu oluşturmaktadır.

Epilepsi hastalığı konusundaki tedavideki son gelişmeler: yeni ilaçlar, yeni cerrahi yöntemler, beyin pillerinde yeni cihazlar ve yeni görüntüleme yöntemleri olarak özetlenebilir.

Epilepsi İlaç Tedavisi

Epilepsi hastaları için tedavi planlaması öncelikle ilaçlar ile yapılmaktadır; ancak ilaçlar tıpkı şeker hastaları ya da tansiyon hastalarında olduğu gibi hastalığı iyileştirici değil, belirtilerini baskılayıcı etkiye sahiptirler.

İlaç tedavisi uygulanan hastaların yaklaşık %45 ile %65 oranındaki grubunda ilaçlarla nöbetler tek bir tip ilaçla tam kontrol altına alınabilmektedir.

Epilepsi Cerrahisi

Epilepsi cerrahisi için uygun bulunan kişiler bu yöntemle başarıyla tedavi edilebilmektedir.

Epilepsi Pil Uygulaması

Epilepsi tedavisinde uygulanan bir başka yöntem de beyine pil uygulamalarıdır. Nörolojik Bilimler Merkezi’nde pil uygulamasına uygun hasta seçimi sonrasında Nöroşirurji Bölümü tarafından pil yerleşimi uygun operasyonla gerçekleştirilir.

Epilepsi Tedavisi İçin Doğal Yollar

Sanıldığından fazla görülen bu hastalık, yaşam kalitesini de etkilemesi nedeniyle hastaları psikolojik olarak kötü yönde etkilemektedir.

Kadın ve erkeklerde eşit olasılıklarda ve her yaş gurubunda ortaya çıkabilen bir hastalıktır.

Sara hastalığının tedavisindeki ilk basamak teşhisin doğru yapılması ve ilaçla tedaviye gerek olup olmadığına karar verilmesidir. Doğru ilaç kullanımı ve devamlılık ile nöbetlerin kontrol altına alınması iyileşme süreci için oldukça önemlidir.

İlaç tedavi süreci ve izlenimi devam ederken yaşam standardının yükselmesi ve nöbetlerin kontrol altına alınmasına destek veren bitkisel tedavilerde hastalığın iyileşme sürecinde olumlu yönde etkide bulunacaktır.

Epilepsi Tedavisi İçin Doğal Yollar

Hindistan Cevizi Yağı

Epsom Tuzu

Limon

Sarımsak

Çarkıfelek

Kış Kavunu

Egzersiz

Yoga

Gerekli Vitaminler Alın

Akupunktur

Hindistan Cevizi Yağı

Hindistan cevizi yağı epilepsi tedavisinde oldukça etkilidir. Hindistan cevizi yağında bulunan yağ asitleri beyin hücreleri üzerinde

Günde 3 kez 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı için. Bu miktarı yavaş yavaş birkaç gün içerisinde yemek kaşığı şeklinde artırabilirsiniz.

Ayrıca salata soslarına ve pişirdiğiniz yemeklere de hindistan cevizi yağı ekleyin.

Epsom Tuzu

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucu magnezyum ve sülfatın insanlarda epilepsi nöbetlerini azaltmada etkili olduğu görülmüştür. Epsom tuzu içerdiği magnezyum sülfat nedeniyle beyindeki fizikokimyasal hücre ilişkilerini geliştirerek epilepsi nöbetlerinin sıklığını azaltır.

Epsom tuzunu çok ince toz haline getirin. Her sabah portakal suyu yada bir bardak suyun içine yarım çay kaşığı bu tuzdan ekleyerek için.

Ayrıca haftada 2 ya da 3 kez rahatlatıcı ve yatıştırıcı epsom tuzu banyoları yapabilirsiniz.

Limon

Epilepsi için bir başka doğal tedavi yöntemi de limondur. Limon beyindeki kan dolaşımını artırmaya yardımcı olabilir. Ayrıca aşırı kalsiyum beyin işlevselliğini normale döndürmeye de yardımcı olur.

Bir bardak suya 2 tatlı kaşığı limon suyu ve yarım çay kaşığı karbonat ekleyin. Yatmadan önce günlük olarak bu çözümden içiniz.

Ayrıca başınızın üzerine taze limon suyu uygulayarak bir kaç dakika boyunca iyice masaj yapabilirsiniz. Bu yöntemi duş almadan önce yapabilirsiniz.

Sarımsak

Sarımsak da epilepsi tedavisinde oldukça faydalıdır. Sarımsak antioksidan ve anti-enflamatuar özellikleri sayesinde vücutta bulunan serbest radikalleri yok ederek sinir sisteminin düzgün bir şekilde işlemesine yardımcı olur. Bu da epilepsi nöbetlerini ve diğer semptomları engelleri.

Yarım bardak süte 5 ezilmiş ile sarımsak karanfil 4 ekleyin ve karışım yarıya inene kadar kaynatın. Ardından süzün ve günde bir kez için.

Alternatif bir çözüm ise günlük olarak sarımsak takviyeleri almaktır. Doğru doz için mutlaka doktorunuza danışın.

Çarkıfelek

Çarkıfelek de epilepsi nöbetlerini azaltmaya yardımcı olur. Çarkıfelek beyinde gama amino butirik asit (GABA)miktarını artırmaya yardımcı krisin olarak bilinen bir kimyasal içermektedir. Bu da nöbet sıklığının yanı sıra kaygıyı da azaltmaya yarar.

1 ila 2 bardak çarkıfelek ile hazırlanan bitkisel çay içebilirsiniz. Bu çayı hazırlamak için bir fincan kaynar suda 1 çay kaşığı kurutulmuş çarkıfeleği 10 dakika kaynatın ardından süzün ve için.

Çarkıfelek kapsül, tablet, sıvı özsuyu ve tentür formları şeklinde de tüketilebilir. Ancak bu bitkiyi doktor gözetiminde kullanmalısınız.

Not: Eğer hamileyseniz ya da emziriyorsanız çarkıfelek kullanmaktan kaçının. Ayrıca anti-nöbet etkileri de artabilir. Bu nedenle bu bitkiyi kullanmadan önce doktorunuza danışın.

Kış Kavunu

Araştırmalara göre kül kabağı olarak da bilinen kış kavunu epilepsi için etkili bir çözümdür. Bu sebze sinir sistemini sağlıklı tutmanıza yardımcı olur ve beyin hücrelerinin düzgün bir şekilde işlemesini sağlar.

Sabahları aç karnına günlük olarak yarım bardak kış kavunu suyu içilmelidir. Tadını geliştirmek için içerisine biraz şeker de ekleyebilirsiniz.

Başka bir çözüm olarak bir kaseye ezilmiş kış kavunu suyu çıkarın. Ardından içerisine 1 ya da 2 çay kaşığı meyan tozu ekleyin ve iyice karıştırın. Günde bir kez bu çözümden içiniz.

Egzersiz

Düzenli olarak fiziksel egzersiz ve spor yapmak kişiye enerji vererek ve ruh sağlığını koruyarak epilepsi nöbetlerini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca egzersiz beyin hormonlarını koruyarak beyne oksijen ve kan akışını hızlandırır.

Isınmak ve kendinizi rahat hissetmek için günlük olarak germe egzersizleri yapabilirsiniz.

Epilepsisi bulunan insanlar için kolay ve güvenli egzersizlerden biri de yürüyüştür. Haftada en az 4 kez 45 dakika boyunca yürüyün.

Yüzme ve diğer su sporları da harika bir egzersiz olacaktır.

Bahçecilik ve yoga diğer rahatlatıcı aktiviteler de büyük ölçüde fayda sağlayacaktır.

Not: Egzersiz öncesi ve egzersiz sonrası dehidratasyonu önlemek su için. Bunun yanı sıra kendinizi yorgun hissediyorsanız dinlenin ve bir süreliğine ara verin.

Yoga

Yoga stresi azaltmada asırlardır uygulanan çözümlerden biridir. Sağlık açısından da faydaları bulunan yoga gevşeme sağlar ve epilepsi belirtilerini azaltarak epilepsi hastaları için nöbet kontrolü sağlar. Epilepsi için uygulanabilecek yoga pozisyonları vardır.

Balasana (Çocuk Pozu)

Nadi Shodhana (Burun deliğinden nefes alma)

Kapotasana (Güvercin Pose)

Sirsasana (Headstand)

Camatkarasana (Wild Thing)

Yogadan fayda sağlamak için doğru şekilde yoga yapmak oldukça önemlidir ve yoga ile ilgili bir uzmandan bunları öğrenmek gerekir.

Gerekli Vitaminler Alın

Sağlıklı bir diyet uygulamak epilepsi tedavisi için son derece önemlidir. Birçok farklı vitaminler de epilepsi tedavisine yardımcı olmaktadır.

Örneğin; E vitamini nöbetler ve anksiyete bozukluklarına neden olan nöronları kontrol eder.

Epilepsi nedeniyle B1 vitamin eksikliği oluşabilir. Bunun için B1 vitamini yüksek gıdalar tüketerek doktorunuza danıştıktan sonra ek takviyeler alabilirsiniz.

Epilepsi tedavisine yardımcı olabilecek diğer vitaminler ise B12 Vitamini, D vitamini ve B6 Vitaminidir

Ancak ek takviye almadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

Akupunktur

Çin tıbbında geleneksel olarak bilinen yöntemlerden birisi de epilepsi nöbetleri için iyi olduğu bilinen akupunktur tedavisidir. Akupunktur iğneler ile vücut üzerinde bazı noktalara basınç uygulama şeklindeki bir tedavi yöntemidir.

Akupunktur vücuttaki enerji akışını restore ederek beyin aktivitesini geliştirmeye ve nöbetleri azaltmaya yardımcı olur.

Akupunkturdan yararlanmak için mutlaka bir uzmandan yardım alınız.

Epilepsi İçin Ek Öneriler

Uyku eksikliği nöbetleri tetikleyebilir. Bu nedenle düzenli uykuya özen gösterin.

Eğer düzenli nöbetler yaşıyorsanız bir sağlık uyarısı bileziği takmanızda fayda var. Bu yöntem çevrenizdeki insanların durumu bilmesine yardımcı olur.

Stres ve strese neden olan durumlardan kaçının.

Günlük olarak yarım bardak üzüm suyu içilmelidir.

Alkol tüketiminizi sınırlayın ve sigara içmekten mutlaka kaçının.

Düşük kalsiyum ve magnezyum gibi nedenler de nöbetleri tetikleyebilir bu nedenle bu besinler açısından yüksek gıdalar tüketebilirsiniz.

Nöbetlerin yazılı kaydını tutarak doktorunuza güncel olarak kontrol ettirin.

Beyaz şeker, beyaz un, sofra tuzu ve beyaz pirinç dahil olmak üzere tüm “beyaz” ürünlerden kaçının.

Yapay tatlandırıcılar ya da katkı maddeleri tüketmeyin.

Yemekleri özellikle de kahvaltı öğününü atlamayın.

Kısıtlamalar her ne kadar zor olsa bile ketojenik diyet uygulayın.

Kaynak:Epilepsi (Sara) Nedir? Epilepsi Tedavisi ve Nedenleri Nelerdir?

25/11/2019 11:21