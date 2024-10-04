Era of Magic (Bibliotheque): Lefkoşa gece hayatında yeni bir soluk

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04/10/2024

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Era of Magic (Bibliotheque): Lefkoşa gece hayatında yeni bir soluk

Lefkoşa’nın tarihi surlarının kalbinde yer alan Bibliotheque, eski kütüphanelerin büyüsünden ve gizeminden ilham alarak, müziği, eğlenceyi ve hikayeleri bir araya getiren, dönüştürücü ve kapsayıcı bir gece hayatı deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Yeni sahnesi, ve ambiyansı ile 4 Ekim Cuma günü kapılarını açacak olan Bibliotheque müziğin herkes için olduğunda inanarak, modern hitler, R&B, urban ve elektronik dans müziği türleri ile geniş dinleyici kitlelerini bir araya getirecek. Ülkemiz ve yurtdışından bir çok DJ ve müzisyene ev sahipliği yapacak Bibliotheque’deki etkinlikleri sosyal medya sayfalarından takip ederek deneyimin bir parçası olabilirsiniz. Instagram: @bibliotheque.cy

bibliotheque.cy

04/10/2024 09:34
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TAGS: Era of Magic, Bibliotheque
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