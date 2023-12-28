Eralp Adanır BRT’ye veda ediyor

Televizyon program yapımcısı, gazeteci yazar Eralp Adanır, 37 yıl boyunca emek verdiği Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'ndan ayrılma kararı aldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Adanır, duygusal bir paylaşım yaparak BRT'deki 60 yıllık geçmişin 37 yılında yer almanın gururunu ve mutluluğunu dile getirdi. Adanır, aynı zamanda, bu süreçte yaşadığı teknolojik gelişmelerle meslek tecrübesinin zenginleştiğini vurguladı.

Eralp Adanır'ın paylaşımı şöyle:

"2023'ün bu son günlerinde, BRT'mizin 60.Yılı münasebetiyle şuraya bir fotoğraf iliştirmek istedim. BRT'nin 60 yıllık geçmişinin 37 yılında bu kurumda var olmak benim için tarifi zor bir gurur ve mutluluktur. 37 yıllık bu kesintisiz üretim sürecimde radyo-tv yayıncılık mesleğimdeki "devrim" nitelikli teknik gelişmeleri bire bir yaşamak ise, meslek tecrüben açısından benim için "muhteşemdi". 1986'da Radyo'da daha CD formatının hayatımıza girmediği, kaset, plak ve 1/4 inç "reel to reel" dediğimiz tekerlek band kayıt cihazlarıyla başladığım yolcuğumun bugünkü dijital halini düşününce hayretler içinde kalıyorum. Keza Tv yayıncılığımızda da öyle. 1986'da Tv ekranlarına bir "VJ" olarak çıkarken U-Matic, Beta-Cam formatlı band kayıt cihazlarıyla yol almış zaman içerisinde bu cihazlarda montaj yapmayı öğrenmiş, hayatımıza 1 inçlik tekerlekli band montaj cihazları girmiş, Süper VHS'ye müthiş demiş, ardından SP formatlar derken artık kayıt materyalleri dijital ve kartlı sisteme ulaşmış oldu. Şu 37 yıl beni gerçekten teknolojik gelişimin içinde bir çarkın dişlisi yaptı. Çok da mutluyum. Anı çok, her açıdan... Diyeceğim o ki; bu mesleği tabiri yerindeyse "aşkla" yaptım. Hani bazen delicesine bir devinimle. İyi ki... 2024'te ise nokta zamanı geliyor. Ve bizden sonra da nice 60 yılları olsun BRTmizin..."