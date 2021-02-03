Eralp Adanır’dan 18. Kitap

Tv Program yapımcısı-yönetmen, yazar Eralp Adanır, 18. Kitabı “Sözü Uçup Yazısı Kalanlar-2”, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını olarak okurla buluştu.

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03/02/2021

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Eralp Adanır’dan 18. Kitap

Tv Program yapımcısı-yönetmen, yazar Eralp Adanır, 18. Kitabı “Sözü Uçup Yazısı Kalanlar-2”, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını olarak okurla buluştu.

BRT-Tv’de edebiyat programlarına imza atan Adanır’ın, son on yıl içerisinde gerçekleştirdiği röportajlardan oluşan “Sözü Uçup Yazısı Kalanlar-2” isimli eseri, seri bir kitap yayınının ikincisi olma özelliği taşıyor. 

Ekrem Yeşilada, Harid Fedai, Ahmet C. Gazioğlu, Mustafa Doğrusöz, Dr. Erdoğan Mirata, Arslan Mengüç, Hüseyin Kanatlı, Dr. Turhan Korun ve Ahmet Necati Özkan’la yapılan röportajlarda toplam 13 kitap ele alındı.

Adanır, kendine özgü röportaj üslubu ile yazarların sadece yazdıkları kitapları sorgulamıyor, yaşamlarını, hayata ve yazın dünyamıza nasıl baktıklarını, beklentilerini, mutluluklarını ve hüzünlerini de, seçtiği sorularla günışığına çıkarıyor.

03/02/2021 15:05
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TAGS: Eralp Adanır
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