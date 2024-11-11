Eralp Adanır'dan duygusal Mete Adanır paylaşımı

Gazeteci- yazar Eralp Adanır'dan sosyal medya hesabından Mete Adanır için duygusal bir paylaşım yaptı.

Mahalle maçlarında hani beni sürekli kaleye koyduklarından kendimi o yılların GS kalecisi Yasin gibi hissederdim bundan dolayı kendimi Galatasaraylı olarak bildim. Halbuki biz DTB'liler genelde "Fenerbahçeli" oluruz. Annem-Babam rahmetliler öyleydi mesela. Mete, Altay'a gidince Altaylı, Konya'ya gidince Konya Sporlu, Samsun'a da gidince Samsunsporlu olduk (m). Orada da kaldım Mete'nin anısıyla... uzun zamandır maçları izlemiyordum televizyondan. Oğlum Ada'nın dürtmesiyle Dijiturk'e ligleri de açtırdık. Dün Galatasaray-Samsunspor maçını oğlumla birlikte izledik. Harika bir maçtı bence. Ada; fanatik bir Galatasaraylı. Daha önceki maçlarda Galatasaray'ın bana göre bazı yanlış hareketlerini görüp eleştirince müthiş tepki verir bir hâldeydi. Dünkü maçta; bir yanda fanatiği olduğu Galatasaray, diğer yandan amcası Mete'nin takımı. Böyle olunca gollerde ortalığı çınlatamadık. Ne ben ne de o Ama yeri gelmişken söyleyeyim; Samsunspor'u yürekten kutlarım. Müthiş bir motivasyonla çok iyi şekilde yol alıyorlar. Yolları her daim açık ve aydınlık olsun... Geçmişten bu fotoğraf geldi aklıma, sizlerle paylaşayım dedim... Mete ve Tanju...