Eralp Şerifoğlu geri döndü

ads ads ads ads
08/11/2022

ads
Eralp Şerifoğlu geri döndü

Mormenekşe'de görevinden istifa ettiğini açıklayan Eralp Şerifoğlu devam kararı alarak  bugün takımıyla antrenmana çıktı.

 Mormenekşe yönetiminin Şerifoğlu'nun istifasını kabul etmediğini açıklamasının ardından bugün taraflar biraraya geldi. Başkan Metin Menekşeli sorunların çözüleceği noktasında tedbirlerin alınacağını iletmesi sonrası Eralp Şerifoğlu teknik ekibiyle görevine devam etme kararı aldı.

Kırmızı yeşilliler Cumartesi günü ezeli rakibi Yeniboğaziçi ile karşı karşıya gelecek.

08/11/2022 22:44
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Eralp Şerifoğlu geri döndü
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.