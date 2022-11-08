Eralp Şerifoğlu geri döndü
08/11/2022
Mormenekşe'de görevinden istifa ettiğini açıklayan Eralp Şerifoğlu devam kararı alarak bugün takımıyla antrenmana çıktı.
Mormenekşe yönetiminin Şerifoğlu'nun istifasını kabul etmediğini açıklamasının ardından bugün taraflar biraraya geldi. Başkan Metin Menekşeli sorunların çözüleceği noktasında tedbirlerin alınacağını iletmesi sonrası Eralp Şerifoğlu teknik ekibiyle görevine devam etme kararı aldı.
Kırmızı yeşilliler Cumartesi günü ezeli rakibi Yeniboğaziçi ile karşı karşıya gelecek.