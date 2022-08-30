Erasmus askeri eğitim programının altıncısı Larnaka’da başladı

Rum Savunma Bakanlığı, “6’ncı Uluslararası Gelişme Eğitimi" programının “askeri Erasmus” çerçevesinde Larnaka’da başladığını duyurdu.

Alithia gazetesi, Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, askeri okul öğrencileri ve genç subayların liderlik yeteneklerinin geliştirilmesi amacını taşıyan “6’ncı Uluslararası Gelişme Eğitimi” programının “askeri Erasmus” çerçevesinde Larnaka’da başladığının duyurulduğunu yazdı.

Habere göre programa, 10 AB ülkesi ve Norveç’ten 12 askeri akademi ve üniversiteye mensup 33 öğrenci ve 12 eğitmen katılıyor.

Gazete, programda katılımcıların, silah atışı, dayanıklılık ve fiziksel antrenman gibi alanlardaki kabiliyetlerini geliştirmelerinin hedeflendiğini belirtirken Pazartesi günü başlayan programın 2 Eylül Cuma günü sona ereceğini aktardı.

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30/08/2022 12:55