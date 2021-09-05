Eray'dan babası Sermen Vudalı'ya duygusal mesaj

KTSYD Kupası'nı müzesine götüren Yonpaş Dumlupınar’da yeni transfer Eray Vudalı sosyal medya hesabından duygu yüklü bir mesaj yayımladı. Takımının ilk golünü atan genç futbolcu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören babası, Akova Kulübü eski Başkanı Sermen Vudalı'ya " Her şey daha güzel olacak. Kazandığım bu ilk kupayı sana armağan ediyorum, bu bir maçtan fazlasıydı" mesajı gönderdi. Eray Vudalı'nın paylaşımı şöyle "Bazı maçlar vardır bir maçtan fazlasıdır. Hayal etmek,inanmak,arzulamak başarının temelidir.

Sevenleriniz yanınızda olmaması gerçekten yanınızda olmadığı anlamanı taşımaz.Her şey kafada biter inanırsan başarırsın.

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü ile ilk resmi maçımda kariyerimin A takım seviyesinde ilk kupasını almak kelimelerle tarif edilemez. Tüm takımımın yönetimimizin hocalarımızın yüreğine sağlık hak ettiğimiz kupayı kulubümüze getirdik.

Ben ailem ve sevenlerim için yaşarım, yanımda olmasalar da her zaman arkamda olduklarını bildiğim Ece-Sermen Vudalı ,Cenkay Vudalı ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum.

Büyük bir parantezde babama açmak isterim,senin nasıl bir insan olduğun adamlığın, hayattaki duruşun, başardıkların ve daha nice başaracakların, hayallerimiz, bizi yetiştirme tarzın sen çok güçlü bir adamsın seni tüm kalbimnan çok seviyorum Kral babam.Sen orayı halledecen ben burayı halledecem merak etme gözün arkada kalmasın.”

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05/09/2021 14:30