Erbakan: Kıbrıs, Akdeniz’in ortasında batmayacak bir gemidir

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis Şeref salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, KKTC’nin kuruluşunun 40.yıl etkinliklerine katılmak ve Yeniden Refah Partisi’nin temsilciliğinin açılışını gerçekleştirmek için adaya geldiklerini belirtti.

Erbakan, KKTC’nin hem kendisi hem de partisi için vazgeçilmez milli bir dava olduğunu ve merhum Necmettin Erbakan gibi kendilerinin de Kıbrıs Türklerinin haklı davasına sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

Erbakan, “Merhum Erbakan Hocamızın da dediği gibi Kıbrıs, Akdeniz’in ortasında batmayacak bir gemidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, Türkiyesiz Kıbrıs davasının yürütülemeyeceğini söyleyerek, öznelerinin birlikte karar vererek yürütülen milli dava olduğunu kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve Anavatana sahip çıktıklarını söyleyerek Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlayan Töre, “Bizler hem Anadolu da, hem Kafkaslar da, hem de Orta Asya da asırlardır varız ve var olmaya devam edeceğiz” dedi.