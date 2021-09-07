Erbay: Koop-Sen’in grevini ibretle izliyoruz

Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (Binboğa Yem) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Timuçin Erbay, Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (Koop-Sen), Binboğa Yem Ltd. tesislerinde uygulamaya koyduğu grevi ibretle izlediklerini belirtti.

Erbay yaptığı yazılı açıklamada, sendika yönetim kurulunun aldığı kararın gerekçesini siyasi istihdamlar olarak gösterdiğini ifade ederek, sendikanın, “kamuoyunu yanıltmaya çalışması” nedeniyle açıklamanın zorunlu hale geldiğini kaydetti.

Erbay, Binboğa Yönetim Kurulu olarak, Çalışma Bakanlığı ve Çalışma Yasası’nın emrettiği vasıflarda iki teknik personelin istihdam edilmesi ve yakında emekli olacak bir muhasebe personelinin yerine yetiştirilmek üzere bir muhasebe personelinin istihdam edilmesi için yasal prosedürün uygulamaya sokulduğunu bildirdi.

“Ancak sendikanın tavrı sanki Binboğa Yönetimi üç personel istihdamı ile seçimde avantaj edeceği endişesi taşıyarak siyasi içerikli grev yapmaktadır” diyen Timuçin Erbay, Binboğa Yem’de ihtiyaç fazlası herhangi bir personel alımına gidilmediğini ve sendikanın eyleminden farklı olarak siyasi herhangi bir emel güdülmediğini kaydetti.

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07/09/2021 20:33