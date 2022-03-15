KTFF: Raman Kıbrıs Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı

Kıbrıs Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış, ülkenin köklü kulüplerinden Gönyeli Spor Kulübü eski başkanı Erbay Raman hayatını kaybetti.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Erbay Raman'ın ölümü nedeni ile başsağlığı mesajı yayınlayarak “Kıbrıs Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış, ülkemizin köklü kulüplerinden Gönyeli Spor Kulübü'nde 1977-1978 ve 1980-1981 sezonlarında iki kez başkan olarak şampiyonluk yaşamış, kulübe farklı görevlerde önemli hizmetlerde bulunmuş Erbay Raman'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Başta Gönyeli camiası olmak üzere Raman'ın yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” dedi

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15/03/2022 09:59