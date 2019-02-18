Erbay’a 26 ay, Anaçkaya’ya 20 ay hapis

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 2018 yılı Nisan ayı içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ve 2 polis memurunun da yaralandığı uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 84 gr 742 mlgr ağırlığındaki Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi tasarruf eden sanık Ziya Burçin Erbay ile Ümit Anaçkaya hakkındaki karar dün açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davasından yargılanarak Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından suçlu bulunan ve sabıkaları bulunan sanık Erbay 26 ay, sabıkasız olan sanık Anaçkaya ise 20 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Polisten kaçmak isterken 2 polis memurunu yaralamışlardı

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri 26 Nisan 2018 tarihinde CN 740 plakalı araçta uyuşturucu madde olduğu yönünde bilgi almıştı. Ayni gün konu araç Mağusa’da tespit edilmiş ve durdurulmak istendiği esnada ise araç sürücüsü sanık Ziya Burçin Erbay durmayarak yönetimindeki araçla 2 polis memuruna vurup kaçmak istemişti. Konu araç 100 metre ileride polis ekipleri tarafından durdurulmuş ve sanık Erbay ile Ümit Anaçkaya alıkonulmuştu. Narkotik ekipleri araçta yapılan aramada ise toplam 84 gr 742 mlgr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde tespit etmişti.

Suçlu bulundular

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Yargıcı Hazal Hacımulla, sanık Ziya Burçin Erbay ile Ümit Anaçkaya’yı aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanıkların tasarrufunda küçümsenemeyecek miktarda uyuşturucu madde bulunduğunu ifade eden Hacımulla, sanıkların konu uyuşturucu maddeleri sadece kendi şahsi kullanımları için tasarruflarında bulundurmadıklarına ikna olduklarını açıkladı. Hacımulla, mahkemelerin yıllık faaliyet raporlarına göre uyuşturucu suçlarının yaygın suçlar olduğunun görüldüğüne dikkatleri çekerek, bu hususu adli ihbar olarak aldıklarını söyledi. Toplumu tedirgin eden ve yaygın hale gelen uyuşturucu suçlarında ceza verirken kamu menfaatinin göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkatleri çeken Hacımulla, uyuşturucu suçlarını işleyenlere hapislik cezası verilmesi gerektiğini vurguladı. Hacımulla, tasarruflarında 84 gr 742 mlgr ağırlığında uyuşturucu madde bulunduran sanıklara hürriyeti bağlayıcı ceza verilmesi gerektiğini belirterek, sanık Ziya Burçin Erbay’ı 26 ay, sanık Ümit Anaçkaya’yı ise 20 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.