Erbilek Reklam isimli iş yerinde yangın

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03/05/2021

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Erbilek Reklam isimli iş yerinde yangın

Değirmenlik’te faaliyet gösteren Erbikek Reklam isimli iş yerinde bugün 13.00 sıralarında, aktif durumda olan lazer kesim makinesinde meydana gelen arıza nedeniyle yangın meydana geldi.  Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  Çıkan yangın sonucu iş yeri içerisinde bulunan lazer kesim makinesi,  1 adet klima iç ünitesi, 1 masa ve üzerinde bulunan bilgisayar ve ekranı yanarak zarar görürken,  pencereye ait cam ısıdan çatladı ve kapı hasar gördü.

03/05/2021 15:52
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TAGS: Erbilek Reklam, yangın
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