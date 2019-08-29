Ercan - Trabzon uçuşları 2020'de başlayacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan,Ercan – Trabzon uçuşlarının 2020 yılı bahar ayları sonu yaz başı itibariyle hayata geçirileceğini duyurdu.

Bakan Atakan şöyle devam etti. ” Buna paralel olarak özellikle sonbahar ve kış döneminde ülkemize yapılacak olan uçuşların frekanslarında nasıl bir artırım yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduk. 2020’nin başıyla beraber uçak sıkıntısı yönündeki sıkıntıların çözülebileceği ve frekans artırımlarının 2019 sonu 2020 başı itibariyle hayata geçileceği bilgisini aldık. Bir müjdede uzuz bir süredir bu konuda beklenti içinde olan Karadeniz kökenli vatandaşlarımızın hoşuna gidecek müjde oldu. Ercan – Trabzon uçuşlarının 2020 yılı bahar ayları sonu yaz başı itibariyle hayata geçirileceği bilgisini aldık. ”