Ercan Havaalanı 3 günde 221 uçağa hizmet verdi

Ercan Havalimanı, yılbaşı uçuşları nedeniyle ciddi bir yoğunluk yaşandı

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02/01/2023

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Ercan Havaalanı 3 günde 221 uçağa hizmet verdi

Ercan Havaalanı 3 günde 221 uçağa hizmet verdi. Çoğu otel yüzde yüze yakın doluluk yaşandı.

Ercan Havalimanı, yılbaşı uçuşları nedeniyle ciddi bir yoğunluk yaşandı. Elde edilen bilgilere göre 30 Aralık – 1 Ocak tarihinde ülkeye gidiş gelişlerde yalanan yoğunluk nedeniyle ek önlemler alındı. Yılbaşı tatili nedeniyle özellikle Türkiye’den gelen turistler 5 yıldızlı otelleri doldurdu.

Ercan Havalimanı Yeni Yıl arifesinden 2023 yılının ilk günü dahil gidiş ve geliş güzergâhlarında toplam 221 uçağa hizmet verdi. En yoğun gün olan Cuma günü Ercan’a 93 uçak iniş ve kalkış yaptı.

 

02/01/2023 08:52
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TAGS: Ercan Havaalanı
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