Ercan havaalanı nerededir? sorusunda elendi

Türk televizyonlarının en çok izlenen yarışma programlarından Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlunun sunduğu bu akşam ki “Kim Milyoner Olmak İster” bölümünde Ercan Havaalanı sorusu yarışmacının elenmesine neden oldu.

Yarışmacının önüne gelen Ercan Havaalanı nerededir? sorusuna karşılık şıklarda Batum, Lefkoşa, Selanik ve Bakü şıkları yer aldı.

Yarışmacı bilemediğini ve seyirciye sormak istedi.Seyirciler arasında da %37 ile Bakü %32 ile Lefkoşa çıkınca seyirciye güvendiğini ve cevabının Bakü’de kılarak son kararı olduğunu söyledi.

Seyircinin büyük çoğunluğunun da yanıldığı soru ile yarışmacı elenerek 2000 TL ödülle ayrıldı..

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03/01/2022 10:33