Ercan Havaalanı Yeni Terminal Binasına Su Temin Projesinde Birinci Etap Tamamlandı

“Ercan Havaalanı Yeni Terminal Binasına Su Temin Projesi”nde birinci etap tamamlandı. 

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26/10/2021

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Ercan Havaalanı Yeni Terminal Binasına Su Temin Projesinde Birinci Etap Tamamlandı

“Ercan Havaalanı Yeni Terminal Binasına Su Temin Projesi”nde birinci etap tamamlandı. 

Değirmenlik belediyesinden verilen bilgiye göre, boru yıkama çalışmalarının  ardından Yeni Terminal Binasına su bağlantısı bugün yapılıyor.


 
Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, projenin yaklaşık bir ay içerisinde tamamlanacağını söylediğini ve tam zamanında tamamlandığının altını çizerken, proje kapsamında emek veren tüm çalışanlara ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.
Karavezirler, Su Dairesi Müdür ve personeline de aynı duygu ve düşüncelerle teşekkür etti.

26/10/2021 14:42
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TAGS: Ercan Havaalanı, Su Temin Projesi
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