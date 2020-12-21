Ercan Havaalanı’nda Bir Personel Covid-19

Ercan Havaalanı’nda çalışan bir personel koronavirüse yakalandı.

Havalimanında teknik bölümde çalışan ve Akıncılar’da yaşayan kişinin vardiya çalıştığı ifade edildi.

Dün gece vardiyası olduğu halde işe gelmeyen çalışanın yaptırdığı PCR testinin sonucunun pozitif olduğu öğrenildi.

Farklı bölgelerden vakalar geliyor

Hafta sonu ülkenin çeşitli yerlerden gelen vakalar hafta başından itibaren de artmaya devam ediyor. Cumartesi günü Mağusa’dan gelen pozitif vaka haberlerinin ardından Akıncılar’da ve Akdoğan’dan gelen vakalar bulaşın yayılmasını artırıyor.

Tarama artırılacak

Mağusa’da Ekor Unlu Mamüller ve Önder’de çıkan vakaların ardından geniş bir tarama başlatıldığı ve bu tarama çalışmalarının artırılacağı kaydedildi.

Hizmet sektörü taramadan geçiriliyor

Dünden başlayacak şekilde hizmet sektörüne yapılan testler, 23 Aralık tarihine kadar devam edecek. Sağlık Bakanlığı hizmet sektörü için bu taramanın yapılmasının ardından diğer sektörlere de testlerin yapılacağı öğrenildi.

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21/12/2020 11:50