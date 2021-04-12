Ercan Havaalanı’nda süresiz greve gidiliyor

“Hayat Pahalılığı ödeneğinin durdurulmaması ve adaletsizlikle haksızlıkların giderilmesi” talebiyle eylemler başlatan 6 sendika, Maliye Bakanı ile yapılan toplantıda bir uzlaşıya varılamadığını; dolayısıyla yarın Ercan Havaalanı’ndaki Sivil Havacılık Dairesi birimlerinde süresiz grev başlatacağını duyurdu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Çalışanları Sendikası (Kamusen), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) tarafından yapılan ortak açıklamada, grevin 08.30’da başlayacağı bildirildi.

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12/04/2021 17:40