Ercan Havaalanı’ndan 1 milyonun üzerinde yolcu geçti

Ocak-Mayıs 2023’ü kapsayan sürede gelen/giden uçak sayısı geçen yılın aynı dönemine göre bin 157 arttı.

Bu artış 368 bin 286 daha fazla yolcunun taşınmasını sağladı. Geçtiğimiz yılın ilk 5 ayında Ercan Havaalanı’na gelen ve giden toplam 8 bin 415 uçak ile 978 bin 157 yolcu taşınırken, bu yılın aynı döneminde 9 bin 572 uçak ile 1 milyon 346 bin 443 yolcu taşındı. Ercan hava sahasını kullanan transit uçuş sayısı dudak uçuklattı. Bu yılın ilk 5 ayında Ercan üzerinden 71 bin 151 transit uçuş gerçekleşti. Bu sayı geçtiğimiz yılın aynı döneminde 57 bin 266 idi.