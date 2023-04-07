Ercan Havalimanı-Akıncılar yolunun bir kısmında trafik hafta sonu tek şeritten verilecek

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07/04/2023

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Ercan Havalimanı-Akıncılar yolunun bir kısmında trafik hafta sonu tek şeritten verilecek

Ercan Havalimanı-Akıncılar köyü, 1'nci tünel yolu üzerinde hafta sonu drag yarışı düzenleneceğinden, trafik 2’nci tünel yolu üzerinden tek şeritte ve kontrollü verilecek.

Polisten yapılan duyuruda, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği tarafından, yarın  14.00-23.00 ve  pazar 08.00-24.00 arasında, Ercan Havalimanı-Akıncılar köyü 1’inci tünel yolu üzerinde drag yarışı düzenleneceğinden, söz konusu saatlerde trafik akışının 2’nci tünel yolu üzerinden tek şeritte ve kontrollü  verileceği belirtildi.

07/04/2023 12:04
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TAGS: ercan, tarik, yol,
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