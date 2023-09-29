Ercan Havalimanı doğanın renklerine büründü

Kıbrıs’a özgü bitki türlerinden rengarenk çiçeklere, limondan lavantaya, portakaldan zeytin ağacına kadar binlerce bitki yeni Ercan Havalimanı çevresinde toprakla buluştu. Şimdi ise sırada yolcuların bu güzel manzarayı fotoğraflayıp anıları arasına alması kaldı…

Kıbrıs’ın en büyük havalimanı olma özelliğini taşıyan ve 20 Temmuz 2023’te açılışı gerçekleştirilen yeni Ercan Havalimanı’na bugüne kadar 375 bin bitki ve fidan dikildi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından yapılan açıklamada, havalimanının peyzaj çalışmaları kapsamında bir yıl içerisinde binlerce çiçek ve fidan havalimanının dışından başlayarak iç bölümlere kadar ekildiği kaydedildi. Havalimanı girişinden itibaren yolcuların yemyeşil bir bitki örtüsü ve çiçeklerle karşılaştıkları ifade edilen açıklamada, ekim çalışmalarının aralıksız devam ettiği de belirtildi.

Taşyapı İnşaat Mimar ve Peyzaj Koordinatörü Sevgi Tokgöz, son bir yılda havalimanın çevresine Kıbrıs’a özgü ağaçlar ile çok sayıda çiçek ve fidan ekildiğini belirterek, bunların arasında 420 adet zeytin, 45 adet portakal, 180 adet limon, 90 adet turunç, 180 adet limon, 3 bin 500 adet gül, 350 adet palmiye, 2 bin 300 adet cemile, 235 bin adet lavanta, 200 adet okaliptüs, 450 adet zakkum, 100 bin adet yer örtücü ve diğer bitki türlerinin yer aldığını kaydetti.

Yaklaşık 70 bin metrekarelik bir alan içerisinde dikilen fidanların düzenli olarak sulama ve bakım çalışmalarının yapıldığını anlatan Tokgöz, ekim çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Havalimanı etrafında yeşil bir çevre ve güzel bir doğa yaratmayı hedeflediklerini anlatan Tokgöz, “Ercan Havalimanı’nın çevresinin doğa ile iç içe olması için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmamıştır. Doğayı ve çevreyi ne kadar önemsersek insanoğlu o bölgede hep mutlu ve huzurlu olur. Güzel bir alanda yaşayan insanlar mutlu olur. Ülkemize ilk kez gelen bir turistin ilk izlenimleri bizler ve ülkemiz için de çok önemlidir. Bu bakımdan onları güzel bir çevre ile karşılamak istiyoruz. Yolcularımızın havalimanı çevresinde çiçekler arasında çektikleri fotoğraflar ile unutulmaz anılar biriktirecek, hayatlarına dokunacak bir deneyim yaratmayı hedefliyoruz” dedi.