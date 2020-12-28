Ercan Havalimanı İtfaiyesi’nde endişeli bekleyiş

Ercan Havalimanı’nda dün akşamüzeri yapılan testlerde Sivil Havacılık Dairesi’ne bağlı itfaiye bölümünde çalışan 4 kişide COVID-19 pozitif olduğunun saptanması nedeniyle diğer çalışanlarda endişeli bir bekleyiş başladı. İtfaiye bölümünde personel bir ilaçlama çalışması yaptı, ardından da Değirmenlik Belediyesi ekipleri, ilaçlama çalışmasında bulundu.

Personel, “Hemen PCR testi istiyoruz” dedi

Çalışanlarla ilgili temaslı takibi devam ederken, temaslı olarak görülmeyen ve 4 gün önce kendilerine PCR yapılan personel, bugün yeniden PCR testi yapılmasını istedi. Aynı ortamı paylaşarak çalıştıkları için temaslı olarak görülmeyenler de büyük korku yaşıyor. Yetkililerin “İki nöbet sonra PCR yapılacak, şimdi yapmanın anlamı yok” demesi personelin tepkisine neden oldu. Evlerine gidip geldiklerini, ailelerini riske atmak istemediklerini belirten çalışanlar, “PCR testi yapılsın, rahat değiliz. PCR testi sonrası evimize gitsek de kendimizi izole edeceğiz” dedi. Sivil Havacılık Dairesi’nde örgütlü KTAMS’ın ve KAMU-SEN’in yetkilileri, itfaiye şubesine gelerek, PCR yapılması için girişim başlattı. Bu konuda ısrarlı ve kararlı olduklarını belirten sendikacılar, “Personele bugün mutlaka PCR testi yapılmasını talep ediyoruz. Yapılacak ve mutlaka gelip göreceğiz” dedi.

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28/12/2020 11:22