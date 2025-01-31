Ercan Havalimanı personeli aracını park edebilmek için bin 450 TL para ödüyor…

Haber Kıbrıs-Özel

Ercan Havalimanı işletmecisi T&T, havalimanı çalışanlarından otopark ücreti alıyor. Ocak ayına kadar bin 200 TL ödeme yapan personel Şubat ayı itibari ile bin 450 TL ödeme yapmak zorunda.

Haber Kıbrıs’a ulaşan Ercan Havalimanı personeli, bu duruma isyan ederek “Aracımızı park edecek yerimiz yok, havalimanın park yerine koyabilmek için bin 450 TL para istiyorlar” dedi.

Kendilerinin alternatif bir park yeri olmamasından yakınan özel sektör çalışanları aynı uygulamanın kamu çalışanlarına yapılamadığını aktardı.

Araçlarını park edebilmek için para vermek zorunda kaldıklarına isyan eden personel “Aracımızın başına bir şey geldiğinde ise ‘Biz sorumlu değiliz’ yanıtı alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ercan Havalimanı personeli, yetkililere seslenerek “Ercan’da çalışıyoruz park yeri ücreti ödemek istemiyoruz” çağrısında bulundu.