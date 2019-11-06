Ercan Havalimanı sanata doyacak

Ülkemizin yetiştirdiği çok değerli ressamlardan Feridun Işıman’ın “Yolcular” isimli resim sergisi T&T Ercan Havalimanı’nda açılıyor

T&T Ercan Havalimanı, ülkemizin yetiştirdiği en önemli resim sanatçıları arasında yer alan Feridun Işıman’ın “Yolcular” isimli resim sergisine ev sahipliği yapacak.

Sanatçı Feridun Işımanı’ın 10 tablodan oluşan resim sergisi 8 Kasım 2019 Cuma gününden itibaren Ercan Havalimanı’nda giden yolcu pasaport sonrası salonda sergilenmeye başlanacak.

Yolcular tarafından büyük ilgi uyandıracak ve adeta bir resim şöleni yaşanacak T&T Ercan Havalimanı’ndaki resim sergisinde birbirinden değişik konulardan oluşan resimler yer alıyor.

Sergi, Aralık sonuna kadar yolcular tarafından görülebilecek.

Kültür ve sanata büyük önem veriyoruz

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, T&T Havalimanı İşletmeciliğinin, kültürel ve sanatsal gelişime verdiği destekle yolcuların havalimanında geçirdikleri zamana değer kattığını belirtti.

Bu anlamda bugüne kadar pek çok etkinliğe imza attıklarını ifade eden Özçelik, etkinliklerin havalimanı işletmesinde önemine değinerek, T&T Havalimanı İşletmeciliğinde çıtayı üst seviyeye taşıdığını söyledi. Özçelik, bu amaçla, ülkemizin yetiştirdiği çok değerli ressam sanatçı Feridun Işıman’ın “Yolcular” isimli resim sergisinin 8 Kasım 2019 tarihinden itibaren T&T Ercan Havalimanı’nda sergilenmeye başlanacağını ifade etti.

Sanatın toplumların zenginleşmesinde ve ilerlemesinde en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çeken Özçelik, “T&T Havalimanı İşletmeciliği olarak kültür ve sanata özgü etkinliklerle yolcuların keyifli vakit geçirmesini amaçlıyoruz. Havalimanımızda farklı türden sanat eserlerini yolcularla buluşturmaya devam edeceğiz. Düzenlediğimiz etkinliklere yolcuların ilgi göstermesinden mutluluk duyuyoruz” dedi.

06/11/2019 17:28