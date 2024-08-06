Ercan Havalimanı temizliği ile dikkat çekti…

Ercan Havalimanı'nda, yolcuların sağlık ve güvenliğini öncelik haline getiren temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Havalimanı temizlik ekibi, yüksek kapasiteli zemin temizleme makineleriyle terminal genelinde düzenli temizlik yapıyor.

Açıldığı günlerde sık sık şikayetlerle gündeme gelen Ercan Havalimanı son dönemlerde memnuniyetle anılıyor.

Ercan Havalimanı’nda temizlik personeli zemin temizleme makineleri ile geniş alanları hızla ve etkili bir şekilde temizleyerek, havalimanının estetik ve hijyen standartlarını koruyor.

Vatandaşlar ve yolcular Ercan Havalimanı’na temizlik konusunda tam not verirken temizlik personeli her gün yoğun bir tempoda çalışarak, terminalin tüm noktalarında üst düzey bir temizlik sağlıyor.