Ercan Havalimanı’nda 100. Yıl coşkusu

29 Ekim 100.yıl Cumhuriyet Bayramı, KKTC ‘nin Dünyaya açılan penceresi T&T Ercan Havalimanı’nda çoşkuyla kutlandı.

Kutlamalarda yolculara ve misafirlere Türkiye ve KKTC bayrakları dağıtılırken, havalimanında marşlar çalınırken, marşların gün boyu devam edeceği kaydedildi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nin organize ettiği etkinlikler kapsamında, yolcular gelen ve giden yolcu bölümlerine konulan ışıklı Anıtkabir ve Türkiye haritası önlerine konulan Mustafa Kemal Atatürk maketleri büyük ilgi gördü. Ayrıca T&T Ercan Havalimanı’nın her yerine Türkiye ve KKTC bayraklarının yanı sıra 100. Yıl bayrakları asıldı.

Yolcular fotoğraf ve video çekip bu anı ölümsüzleştirdi

Etkinliklerle bayram coşkusunu doyasıya yaşayan yolcular Atatürk maketi önünde ve havalimanında bol bol fotoğraf ve video çekimleri yaparak, bu anları sosyal medyaya atarak ölümsüzleştirdiler.

Yolcular ile havalimanı personelinin beraber coşku ve heyecanla kutladığı 29 Ekim Zafer Bayramı’nda, duygu ve düşüncelerini dile getiren misafirler, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atɑtürk ve değerli yol arkadaşlarına saygı, şükran ve minnetlerini dile getirdi.