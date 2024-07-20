Ercan Havalimanı’nda 50. yıl bayrakları dağıtıldı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50’nci yılı dolayısıyla Ercan Havalimanı’nda da etkinlikler düzenlendi.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, Ercan Havalimanı’ndaki yolculara ve misafirlere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti bayraklarının yanı sıra 50. yıl bayrakları dağıtıldı.

Havalimanında ayrıca check-in ekranlarına da 20 Temmuz’a özel 50. yıl bayrakları konuldu.