Ercan Havalimanı’nda 50. yıl bayrakları dağıtıldı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50’nci yılı dolayısıyla Ercan Havalimanı’nda da etkinlikler düzenlendi.

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20/07/2024

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Ercan Havalimanı’nda 50. yıl bayrakları dağıtıldı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50’nci yılı dolayısıyla Ercan Havalimanı’nda da etkinlikler düzenlendi.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, Ercan Havalimanı’ndaki yolculara ve misafirlere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti bayraklarının yanı sıra 50. yıl bayrakları dağıtıldı.

Havalimanında ayrıca check-in ekranlarına da 20 Temmuz’a özel 50. yıl bayrakları konuldu.

20/07/2024 11:47
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TAGS: Ercan Havalimanı
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