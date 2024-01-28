Ercan Havalimanı’nda bir kişi kanunsuz uyuşturucu madde ithali ve tasarrufundan tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda dün akşam ülkeye giriş yapan bir kişi kanunsuz uyuşturucu madde ithali ve tasarrufundan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 22.30 sıralarında, KKTC’ye giriş yapan C.K.’nin (E-23) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek, emare olarak alındı. C.K. tutuklandı.