Ercan Havalimanı’nda Dünya Kadınlar Günü çiçeklerle kutlandı

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği, 8 Mart “Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle Ercan Havalimanı’nda kadın çalışanlar ile yolculara sürpriz yaparak onlara çiçek dağıttı.

Güne özel kadınlara verilen çiçek buketlerinin üzerinde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. T&T Havalimanı İşletmeciliği” yazıldı. Kadınlar, günlerinin hatırlanmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, T&T Havalimanı İşletmeciliğine teşekkür etti.

Özçelik: Kadınlar özelde ailenin, genelde toplumun temelini oluşturmaktadır

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, gün nedeniyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Özçelik, “Kadınlar en büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Bu nedenle kadınlarımıza ne kadar güzel fırsatlar sunabilirsek, toplum olarak o oranda güçleneceğimize inanıyorum. Kadınlarımız sadece evin içerisinde değil, iş ve toplumsal hayatımızda da çok önemli role sahiptir” dedi.

Özçelik, kadınlarımızın eğitimli, bilgili ve bilinçli olması modern bir toplumun ön şartı olduğuna dikkat çekerek, “Kadınlar özelde ailenin, genelde toplumun temelini oluşturmaktadır. Kadınlara hak ettikleri değerin gösterilmesi ve geleceğe güvenle bakmasının sağlanması herkesin görevidir.”

Özçelik, insan yaşamının tüm safhalarında her alanını güzelleştirerek şekillendiren kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en samimi dileklerle kutladığını kaydetti.