Ercan Havalimanı'nda Elektrik Sorunu: Hava Trafik Kontrol Sistemi Çöktü

Ercan Havalimanı'nda yaşanan bir elektrik sorunu nedeniyle hava trafik kontrol mekanizması çöktü, bu durum da uçakların kalkış ve inişleri durdu. Hali hazırda iniş yapan uçaklarda bulunan yolcular, sorun nedeniyle valizlerini alamadı.

Yolcular, Haber Kıbrıs Haber Merkezi'ne ulaşarak saatlerdir valizlerini beklediklerini ve mağdur olduklarını ifade etti

Sorunun nasıl çözüleceği bilinmezken Başbakan Ünal Üstel ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın da içerisinde bulunan uçak, yaşanan sorun nedeniyle havalanamadığı ifade ediliyor. Öte yandan havalimanında jeneratör sisteminin neden devreye girmediği bilinmiyor.