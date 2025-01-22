Ercan Havalimanında iş kazası: 1 kişi yaralandı

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22/01/2025

Ercan Havalimanında iş kazası: 1 kişi yaralandı

Ercan Havalimanı pist inşaat alanında toprak zeminin çökmesi nedeniyle devrilen kamyonda bulunan sürücü yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 14.00 sıralarında, Gaziköy'de, Ercan Havalimanı pist inşaat alanında dolgu işleri yapılırken, şirket çalışanı İlker Yener (E-43), kullanımında bulunan kamyonda  yüklü toprağı dökerken toprak zemin çöktü.  Kamyon sol yan kısmı üzerine devrildi.

Olayda yaralanan kamyon sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden kurtarılarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

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TAGS: Ercan Havalimanı, iş kazası:
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