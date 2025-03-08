Ercan Havalimanı’nda kadınlar unutulmadı

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği, 8 Mart “Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle Ercan Havalimanı’nda kadın çalışanlar ile yolculara sürpriz yaparak onlara hediye ve çiçekler dağıttı.

Güne özel kadınlara verilen çiçek buketlerinin ve hediyelerin üzerinde “Hayatın her alanında iz bırakan, üreten ve ilham veren tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun” yazıldı. Kadınlar, günlerinin hatırlanmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, T&T Havalimanı İşletmeciliğine teşekkür etti.

Özçelik: Kadınlar özelde ailenin, genelde toplumun temelini oluşturmaktadır

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik de gün nedeniyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Özçelik, aile kurumunun temel taşı, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımızın, iş hayatındaki başarıları kadar yetiştirdikleri nesillerle de geleceğimizin şekillenmesine herkesten daha çok katkıda bulunduklarını ifade etti.

Özçelik, “Kadınlarımıza ne kadar güzel fırsatlar sunabilirsek, toplum olarak o oranda güçleneceğimize inanıyorum” dedi.