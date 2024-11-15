Ercan Havalimanı’nda Kıbrıs kültürü yaşatıldı

KKTC’nin 41. Yıldönümü kutlamaları nedeniyle T&T Havalimanı İşletmeciliği Ercan Havalimanı’nda yolculara ve misafirlere buram buram Kıbrıs kültürünü yaşattı.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinin Milli Eğitim Bakanlığı ve Değirmenlik Akıncılar Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Kıbrıs kültürünün değerlerini ve kıyafetlerini yansıtan kızlı erkekli halk oyunları ekibi havalimanında yolculara ve misafirlere gösteriler sundu. Zaman zaman ekibe yolcular da alkış tutarak birlikte oyunlar da oynadı.

Ardından, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Akıncılar Köy Kadın kursu öğretmen ve öğrencilerinden oluşan ekip Kıbrıs kültürünü gelenek ve göreneklerini yansıtan sele, sepet, ipek kozası ve lefkara işleri işledi. Kıbrıs şarkıları eşliğinde sesta ve sepetleri büyük bir sabır ile ilmek ilmek dokuyan köy kadınlarımız yolcuların büyük ilgisini çekti.

Kadınlarımız, bunları yaparken anons sisteminden KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 15 Kasım 1983’te KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde Cumhuriyeti ilan ettiği konuşma verildi. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları ile süslenen Ercan Havalimanı’nda gün boyu Kıbrıs türküleri anons sisteminden yolculara ve misafirlere dinletildi. Ayrıca yolculara ve misafirlere KKTC ve TC bayrakları dağıtıldı.

Açıklamda, Kıbrıs kültürünün gelenek ve göreneklerinin tanıtılması için havalimanının önemli bir yer olduğu ifade edilerek, Kıbrıs kültüründe önemli bir yere sahip olan sele ve sestalların kadınlarımız tarafından havalimanında yapılmasının ve turistler ile buluşturulmasının önemine işaret edildi. Kıbrıs insanının kimliğini gösteren bu gibi etkinliklerin devam edeceği belirtildi..

Denktaş ve Küçük maketlerine yoğun ilgi

Ercan Havalimanı’nın giden yolcu bölümüne konan Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde büyük emekleri olan KKTC’nin kurucu cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün 3 boyutlu maketleri büyük ilgi topladı.

Yolcular, Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük maketleriyle bol bol fotoğraf ve video çekimleri yaptı. Bu anları sosyal medyaya atarak ölümsüzleştirdi.