Ercan Havalimanı'nda uyuşturucu ile yakalandı!

Ercan Havalimanında uyuşturucu madde ile yakalanan Mahir Çayan Nardan dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis memuru Ozan Özder mahkemede olguları aktardı. Polis, 4 Kasım 2023 tarihinde saat 21:42 raddelerinde Ercan Havalimanından KKTC'ye giriş yapmak isteyen zanlı Mahir Çayan Nardan’a Narkotik dedektör köpeği' Köpük’ün tepki vermesine müteakip zanlının üzerinde yapılan aramada sol ayağında giymekte olduğu çorap içerisinde, siyah renk naylon parçasına sarılı vaziyette yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri turu uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi içmek amacıyla Türkiye’den aldığını söylediğini çıkladı. Polis, ele geçirlen maddenin analize gönderildiğini, ancak sonuçların henüz gelmediğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.,

Polisin ardından söz alan zanlı uyuşturucu maddeyi içmek için aldığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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