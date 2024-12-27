Ercan Havalimanında yeni yıl yoğunluğu

Ercan Havalimanında, yeni yıl arifesi ve sonrası 691 iniş ve kalkış yapılacak.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren 3 Ocak 2025’e kadar Ercan Havalimanında 691 uçağa ev sahipliği yapılmasının beklendiği kaydedildi.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinin yolcuların uçuşlarını güvenli ve rahat gerçekleştirebilmeleri için gereken hazırlıklarını tamamladığı kaydedilen açıklamada, en fazla yoğunluğun 29 Aralık ile 1 Ocak Çarşamba günü yaşanacağı kaydedildi.

Ercan Havalimanı’na uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları, Ajet Hava Yolları, Sun Express, Fly Kıbrıs Hava Yolları, Freebird Hava Yollarının seferlerini arttırdığı kaydedildi.

Ercan Havalimanında 1 Ocak’ta 55 geliş ve 60 gidiş olmak üzere 115 uçağa, 29 Aralık’ta da 55 geliş 59 gidiş olmak üzere 114 uçağa hizmet verilecek, 30 Aralık’ta da 50 uçak inerken 50 uçak da ayrılacak, 31 Aralık Salı ise 38’i geliş, 37’si de gidiş olmak üzere 75 uçağa hizmet verilecek.

-Özçelik

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, yeni yıl dolayısıyla Ercan Havalimanı’nı kullanan yolcuların konforlu, rahat ve güvenli bir yolculuk gerçekleştirmeleri için gerekli tüm önlemleri aldıklarını ifade etti.

Özçelik, yoğunluk nedeniyle personel takviyesi yapıklarını, ek operasyon, güvenlik ve temizlik ekiplerine de ek eleman dahil ettiklerini kaydetti.