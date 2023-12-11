Ercan Havalimanı'nda yine elektrik kesintisi

Ercan Havalimanı'nda bu sabah da elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik kesintisi nedeniyle radarlar çalışmadı, meteoroloji kulesi devre dışı kaldı.

Cihazlarda elektrik akımı olmadığı için iniş kalkış yapacak olan uçaklara meteorolojik bilgi verilemiyor.

Meydanda son olarak 29 Kasım'da da elektrik kesintisi yaşanmış yaklaşık 2 saat boyunca uçaklar iniş ve kalkış yapamamıştı.

Aynı sorunun 15 gün içinde ikinci kez yaşanması, soru işaretlerini artırdı.