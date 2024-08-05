Ercan Havalimanı’nda yolcu ve uçak sayılarındaki artışlar sürüyor

Ülkemizin dışa açılan tek kapısı konumunda olan Ercan Havalimanı’nda 2023 ile 2024’ün ilk yedi ayına göre yolcu ve uçak sayılarındaki artışlar devam ediyor.

Özellikle öğrenci ve turistlerin tercih ettiği hava ulaşımında yaşanan artışlar ülke ekonomisine de katma değer yaratıyor.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs adasının en büyük havalimanı konumundaki yeni Ercan Havalimanı’nda Ocak- Temmuz 2023 ile Ocak- Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan ilk 7 aylık dönemde yolcu sayısında yüzde 25.88, uçak sayısında ise yüzde 15.52 artış yaşandı.

7 ayda 16 bin 713 uçak

2023’ün Ocak- Temmuz tarihleri arasında eski Ercan Havalimanı’nı 14 bin 467 uçağa hizmet verirken, yeni Ercan Havalimanı’nın devreye girmesi ile birlikte Ocak- Temmuz 2024 tarihleri arasında bu sayı yüzde 15.52 artış göstererek 16 bin 713’e ulaştı.

Yolcu sayısına bakıldığı zaman ise eski havalimanını Ocak - Temmuz 2023 tarihleri arasında 2 milyon 71 bin 874 yolcu hizmet verirken, yeni Ercan Havalimanı’nın devreye girmesinin ardından Ocak ile Temmuz 2024 döneminde 2 milyon 608 bin 7 yolcu gelişi ve gidişi yaşandığı görülüyor.

Yolcu sayısı 367 binden 426 bine yükseldi

Ocak- Temmuz 2023 döneminde yolcu sayısına bakıldığı zaman en fazla artış Temmuz ayında yaşandı. Temmuz 2023’de Ercan Havalimanı 367 bin 393 yolcu ağırladı.

Yeni Ercan Havalimanı’nın devreye girmesiyle birlikte yolcu sayılarındaki artış önemli oranda fark ediliyor. 2024’ün ilk yedi ayında ise havalimanına gelen ve giden yolcu sayısında temmuz ayı başı çekiyor. Temmuz 2024’te Ercan Havalimanı’ndan 426 bin 60 kişi yolculuk yaptı.

Yolcu sayısı 2023’ün ilk yedi ayına bakılırsa 2024 yılının ayni döneminde yüzde 25.88 artış gösterdi.