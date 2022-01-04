Ercan Havalimanı’nda bir haftada 437 uçak ve 41 bin 161 yolcuya hizmet verildi

Ercan Havalimanı'nda 2022 yılbaşı döneminde bir haftada toplam 437 uçak ve 41 bin 161 yolcuya hizmet verildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Dairesi, 2022 yılbaşı döneminde bir haftada toplam 437 uçak ve 41 bin 161 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

Alınan tedbirler sayesinde özellikle 2/1/2022 tarihinde toplam 111 uçak ve 9 bin 506 yolcu Ercan havalimanını kullanırken, herhangi bir sorun yaşanmadığı kaydedildi.

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04/01/2022 16:40