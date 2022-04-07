Ercan Havalimanı’ndaki ‘Zımba Operasyonunda’ 2 kilo hintkeneviri ele geçirildi

Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapan 2 kişinin valizlerinde yapılan aramada yaklaşık 2 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

İki kişi “Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ithal ve tasarrufu” iddiasıyla tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; 06.04.2022 tarihinde, saat 02:30 sıralarında Ercan Havalimanından KKTC’ye giriş yapan E.C.(K-28) ve T.N.M.(K-31)’nin valizlerinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 2 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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07/04/2022 11:05