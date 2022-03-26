Bakanlar Kurulu, Sivil Havacılık Dairesi ve Ercan Havalimanı’nın tüm birimlerinde 60 gün süreyle grevi yasakladı.

Bakanlar Kurulu’nun dünkü resmi gazetede yer alan kararında, “Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası ve/veya diğer sendikaların başlattıkları veya başlatacakları grevin, elzem hizmetleri ciddi kesintiye uğratan nitelikte olması nedeniyle yasaklandığı” belirtildi.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası dün akşam saat 21.20’den bugün 20.20’ye kadar 23 saatlik uyarı grevi başlattığını duyurmuştu.

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26/03/2022 11:37