Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasında yine elektrik kesintisi!

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24/09/2023

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Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasında yine elektrik kesintisi!

Haber Kıbrıs Özel

Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasında bugün sabah 03:50 ile 05:10 saatleri arasında meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle sorunlar yaşandı. Elektrik sistemi arızası nedeniyle havalimanındaki görevliler ve yolcular olumsuz etkilendi. Yolcular, karanlıkta beklemek zorunda kaldılar.

Elektrik kesintisi nedeniyle havaalanındaki hizmetler yaklaşık 1 buçuk saat boyunca aksadı. Bazı yolcular, yaşadıkları sorunu Haber Kıbrıs Haber Merkezi ile paylaştılar.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi'nin elde ettiği bilgiye göre elektrik kesintisinin çözüldüğünü ve işlemlerin normale döndüğü öğrenildi

24/09/2023 10:28
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TAGS: Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binasında yine elektrik kesintisi!
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