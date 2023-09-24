Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasında yine elektrik kesintisi!

Haber Kıbrıs Özel

Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasında bugün sabah 03:50 ile 05:10 saatleri arasında meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle sorunlar yaşandı. Elektrik sistemi arızası nedeniyle havalimanındaki görevliler ve yolcular olumsuz etkilendi. Yolcular, karanlıkta beklemek zorunda kaldılar.

Elektrik kesintisi nedeniyle havaalanındaki hizmetler yaklaşık 1 buçuk saat boyunca aksadı. Bazı yolcular, yaşadıkları sorunu Haber Kıbrıs Haber Merkezi ile paylaştılar.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi'nin elde ettiği bilgiye göre elektrik kesintisinin çözüldüğünü ve işlemlerin normale döndüğü öğrenildi