''Ercan İç Hat Kapsamına Alınırsa Fiyatlar Aşağı Çekilebilir''

Yeni bir milli havayolu kurmak için çalışmalarını hızlandıran Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı bu amaçla gittiği İstanbul’da THY Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bilal Ekşi ile görüştü.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre THY’den KKTC’ye uygulanan uçak bileti fiyatlarında indirim yapılmasını isteyen Arıklı, sefer sayılarının artırılmasını ve özellikle Ercan-Trabzon uçak seferlerinin başlamasını da talep etti.

THY MÜDÜRÜ EKŞİ: “ERCAN İÇ HAT KAPSAMINA ALINIRSA FİYATLAR AŞAĞI ÇEKİLEBİLİR”

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ercan-Trabzon seferleri için gerekli çalışmaların başlayacağını, bilet fiyatlarının aşağı çekilebilmesi için her bilet için ödenen yaklaşık 600 TL’lik vergide indirim yapılması gerektiğini, Ercan Havaalanının iç hat kapsamına alınması halinde bilet fiyatlarının aşağı çekilebileceğini söyledi. Ekşi, Yeni Ercan Terminal binasının bitmesi ile Ercan’a geniş gövdeli uçakların da inebileceğini böylece maliyetlerin düşmesi ile bilet fiyatlarının daha da ucuzlayabileceğini sözlerine ekledi.

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11/04/2022 16:28