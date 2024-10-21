Ercan-İskele anayolunda kaza!

Ercan-İskele anayolunda ise da bu sabah Hasan Boşnak (E-78) yönetimindeki LB 083 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrederken Serdarlı Baraj Bölgesine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada karşı istikametten gelen Derviş Ahmet Özaktaş (E-29) yönetimindeki NH 453 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı. Daha sonra yoluna devam eden Boşnak, yine karşı istikametten gelen Mehmet Salih Kırmızı (E-40) yönetimindeki HY 472 plakalı aracın ön kısmına da çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüleri ile HY 472 plakalı araçtaki yolcu Cem Karasu (E-34), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.